15. „Licht aus“ für das Klima zur „Earth Hour“ am Samstag

Vom Brandenburger Tor in Berlin über die Christusstatue in Rio de Janeiro bis hin zum Wiener Schloss Schönbrunn in Österreich: Am Samstag, dem 27. März, geht um 20.30 Uhr für die fast schon traditionelle „Earth Hour“ wieder für eine Stunde das Licht aus. Die Idee zur „Earth Hour“ wurde vor 14 Jahren in Australien von der Umweltstiftung WWF geboren. Heute ist sie laut der Stiftung die größte weltweite Klima- und Umweltschutzaktion der Welt.