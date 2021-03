Corona-Impfungen reduzieren Todesfälle noch nicht

Der bei den Alten- und Pflegeheimen erkennbare „Impfeffekt“ ist in der breiteren Bevölkerung noch nicht angekommen. Wie aus der APA vorliegenden Zahlen der Gesundheit Österreich (GÖG) hervorgeht, sind die Corona-Todesfälle vorige Woche wieder gestiegen - und zwar auch in der am stärksten geimpften Altersgruppe ab 85. Hier ist die Mortalität von 21,2 auf 33,6 Tote pro 100.000 Einwohner geklettert. Das entspricht einem Anstieg von 48 auf 76 verstorbenen Personen ab 85 Jahren.