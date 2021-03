Sammlung im Bozner Museion: Gekommen, um zu bleiben

Einblick in die Ausstellung „Here To Stay“, u. a. mit Figuren von Pawel Althamer.

Schon vorab ließ Van der Heide, der das Museion im Juni 2020 als Direktor übernahm, durchsickern, dass es unter seiner Leitung eine Stärkung der hauseigenen Kollektion geben werde. Mit der Ausstellung „Here To Stay“ (bis August 2021) will er die Sammlung feiern und kündigt dazu auch prominente Neuzugänge an, die ganz im Sinne des Ausstellungstitels gekommen sind, um zu bleiben: darunter die Schenkung des „Archivio di Nuova Scrittura“ (ANS) des Mailänder Sammlers Paolo della Grazia, das seit 1998 als Dauerleihgabe immer wieder in Ausstellungen des Museions und des Museums Mart in Rovereto auftauchte. Das Archiv beinhaltet Arbeiten italienischer und internationaler ­Kunstschaffender, die sich mit Sprache und Text in der Kunst, visueller und konkreter Poesie auseinandersetzen. Eine zweite Schenkung erhielt Bozen von der Südtiroler Künstlerin Berty Skuber.