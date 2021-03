Supersteak und Co.: „Grünes Tirol" sucht die schwerste Tomate Tirols

Innsbruck – Wie so mancher Gartenliebhaber weiß, ist mit „Supersteak F1“ eine Tomatenzüchtung gemeint. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie zwar nicht allzu viele, aber enorm große Tomaten pro Pflanze gedeihen lässt. Oft wird sie als XXL-Fleischtomate angepriesen, was auch schon das Grüne Tirol zum heurigen Naturwettbewerb inspirierte.

Unter dem Titel „Mein Gartenwunder“ nehmen interessierte Kinder in Kinderkrippen, Kindergärten, Volksschulen und Mittelschulen sowie Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine am Wettbewerb teil. „Uns ist es wichtig, Kinder wieder mehr an die Natur heranzuführen. Das stößt auch auf großes Interesse“, informiert Putz. So konnten bereits über 15.000 Tomatensamen an über 2500 Kinder und 150 Erwachsene ausgegeben werden.