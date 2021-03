Rechnungshof bemängelt Generalsekretariate in Ministerien

Der Rechnungshof kritisiert die Einrichtung der Generalsekretariate in den Ministerien unter Türkis-Blau: Aufgaben und Ziele waren nicht klar definiert, heißt es in einem am Freitag veröffentlichen Bericht. Außerdem wurden die Kabinette im Gegenzug nicht verkleinert, zeigt der RH auf: „Das widerspricht dem Ziel einer sparsamen Verwaltung.“

Durchgeführt hat der RH die Prüfung auf Verlangen von Nationalratsabgeordneten der SPÖ. Die türkis-blaue Regierung hatte in all ihren zwölf Ministerien Generalsekretariate eingerichtet. Durch eine entsprechende Gesetzesänderung wurden sie mit Vorgesetztenfunktionen und dem Weisungsrecht gegenüber den Sektionsleitungen und nachgeordneten Dienststellen ausgestattet. Prinzipiell besteht seit dem Jahr 2000 in der gesamten Bundesverwaltung die Möglichkeit, Bedienstete mit dieser Funktion zu betrauen, ursprünglich aber nur für Koordination. Die jetzige Bundesregierung hat übrigens in zwölf von insgesamt 13 Ministerien Generalsekretärinnen und Generalsekretäre installiert.