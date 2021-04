TT-Kommentar: Politik untergräbt ihre Glaubwürdigkeit

1. Beispiel: In Innsbruck bezahlt Bürgermeister Georg Willi von den Grünen eine Strafe, weil er den Mindestabstand von zwei Metern im Freien nicht eingehalten hat. Die Ansteckungsgefahr sei im Freien viel geringer, betont der Stadtchef. Während sein grüner Gesundheitsminister den Zwei-Meter-Abstand verordnet hat und sich Willis Vizebürgermeister im Freien an belebten Plätzen Masken herbeisehnt. Andere Stadtchefs führen die Masken ein, so wie in Kufstein oder in Wien.