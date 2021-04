Leitartikel zu Ostern während der Krise: Die Kirche verspielt ihre Mission

Der deutsche Religionssoziologe Detlef Pollack verortet die Kirchen in der Corona-Krise auf einer Gratwanderung. Besonders die katholische Kirche „dürstet“ nach Präsenz, die sie in der breiten Bevölkerung allerdings schon längst an die Taufscheinkatholiken verloren hat. So eingeschränkt die Gottesdienste auch sind, die Kirche krallt sich mitunter verstörend daran fest. Was im Bildungsbereich nachvollziehbar ist, wird dort zum selbstverständlichen Erwartungshorizont. Soziale Distanz ja, aber keine leeren Kirchenbänke. Außer es geht gar nichts mehr wie im Lockdown.