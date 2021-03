Fall in Wien entlarvte Einbrecher, der in Tirol sein Unwesen trieb

Ende 2019 hatten sich in der Innsbrucker Umgebung Wohnungseinbrüche gehäuft. Bald schon fiel den Ermittlern auf, dass der Modus Operandi immer exakt derselbe war. Stets war da laut Spurenlage auf gleiche Art mit demselben Werkzeug zugeschlagen worden. Bargeld, Schmuck, Münzen und Handys waren als Beute begehrt. Die Polizei tappte vorerst im Dunkeln – bis bei drei Einbrüchen DNA-Spuren sichergestellt werden konnten. Die verrieten einen alten Bekannten – war der in der Datenbank abgespeicherte Serbe doch schon 2015 am Landesgericht wegen Einbruchs verurteilt worden. 2020 riss die Einbruchsserie in Tirol dann plötzlich ab. Auch der Verdächtige blieb unauffindbar. Bis der 40-Jährige diesen Jänner bei einem Wohnungseinbruch in Wien auf frischer Tat ertappt wurde. Mit dabei hatte er noch immer das Werkzeug, das er schon in Tirol verwendet hatte. Trotz eher eindeutiger Spurenlage und DNA-Treffern „sang“ der ausgebildete Gesangskünstler aber nur zurückhaltend und gestand gerade einmal sechs der Einbrüche zu. Geld- und Alkoholprobleme waren Motiv für die Einbrüche, die allein einer Dame knapp 40.000 Euro Schaden zugefügt hatten. Bei zehn Jahren Strafrahmen für schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahl nahm der Angeklagte zweieinhalb Jahre Haft sofort an.