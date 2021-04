Analyse: Lahmes Impf-Tempo bremst Wirtschaft besonders in Europa ein

Die Corona-Pandemie mit ihren gewaltigen Kosten mischt auch die Karten unter den großen globalen Wirtschaftsmächten neu. Und es ist das derzeit mit der dritten Covid-Welle kämpfende Europa, das hier das schlechteste Blatt in Händen hält. Bereits im Vorjahr war der Wirtschaftseinbruch in Europa mit einem Minus von etwa 7 Prozent massiver als in den USA mit minus 3,5 Prozent – obwohl die da noch agierende Trump-Regierung beim Corona-Management eine miserable Figur abgegeben hatte. China, Ursprungsland der Pandemie, wies nach radikalen Maßnahmen sogar ein kleines Plus aus.