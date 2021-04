TT-Analyse zum Corona-Gipfel: An der Landesgrenze ist Schluss mit der Solidarität

In Wien verhandeln heute die Mitglieder der Bundesregierung mit Fachleuten und den Landeshauptleuten über die weitere Vorgangsweise bei der Pandemie-Bekämpfung. Eine Änderung der Strategie wird dabei nicht herauskommen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat ja bereits am Samstag erklärt, er wolle am regionalen Zugang – Bezirke oder Bundesländer sollen dort rasch eingreifen, wo sich Infektionsherde bilden – festhalten.