Opposition in Mutters fühlt sich schikaniert

Mutters – In vielen Gemeinden Tirols ist es üblich, dass im Vorfeld einer Gemeinderatssitzung relevante Unterlagen für die zu behandelnden Tagesordnungspunkte per E-Mail an die Mandatare verschickt werden. So war es auch in Mutters bislang Praxis. Für die Sitzung am kommenden Montag erhielten die Gemeinderäte aber nur noch die Einladung digital übermittelt – mit dem Hinweis, dass die dazugehörigen Unterlagen im Gemeindeamt eingesehen und dort kopiert werden können.