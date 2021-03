Generalsekretäre in Ministerien Widerspruch zu sparsamer Verwaltung

Wien – Der Wunsch nach einem Porträt in allen Amtsgebäuden des Bundesheeres, neben Minister und Bundespräsident. Oder eine fragwürdige Rolle bei der Razzia beim Verfassungsschutz: Einige Generalsekretäre in den türkis-blauen Ministerien der Jahre 2017 bis 2019 haben es in die Medien geschafft. Der Rechnungshof hat das System dieser Spitzenbeamten nun grundlegend überprüft und kommt zu einem schlechten Befund: Aufgaben und Kompetenzen waren nicht klar formuliert. Es bestand die Gefahr von Doppelgleisigkeiten und widersprüchlichen Arbeitsaufträgen durch Ministerkabinette und Generalsekretäre. Außerdem kostete die neue Funktion Geld, weil nicht gleichzeitig die Posten in den Kabinetten reduziert wurden. Die Prüfer: „Das widerspricht dem Ziel einer sparsamen Verwaltung.“