Platter drängt Blümel bei Stundungen für Krisen-Betroffene

Der mit Ende September 2020 ausgelaufene so genannte Forbearance-Schutz (die gesetzliche Möglichkeit zur Stundung) der einschlägigen Vorschriften der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde sollte in Anbetracht der veränderten Situation wiedereingeführt werden oder alternative Aufsichtsmaßnahmen müssten angedacht werden, heißt es. Neben aufsichtsrechtlichen Formal-Maßnahmen sollten „Fixkostenzuschüsse“, als eigentliche Stützungsmaßnahmen, bei der Aufsicht ausreichend berücksichtigt werden. Diese stellen auch indirekt den eigentlichen Forbearance-Schutz für die finanzierenden Banken dar, sofern diese auch zur Kreditbedienung wiederverwendet werden, so Platter. Durch die bestehende Verordnung werde dies nicht mehr gewährleistet bzw. werde diese von Kreditnehmern zuweilen missverständlich aufgefasst. Wenn die Regelung so wie jetzt bleiben sollte, würden Vorfinanzierungen zumindest erschwert, warnt Platter.