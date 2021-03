Biotop für gefährdete Vogelarten im Vorarlberger Rheintal

„Die Kiebitze sind schon da“, berichtete Ingrid Loacker von der Umweltabteilung des Landes. Erste Vögel hätten ihr neues Zuhause schon während der Bauarbeiten inspiziert, die angesichts des heranrückenden Brutbeginns rasch abgeschlossen werden mussten. Zudem hoffe man, dass sich die bisher nur als Nahrungsgast vorkommende Bekassine auch als Brutbestand wieder im Land etabliere. Mit dem neuen Ringbiotop solle nach einem 2013 entstandenen, aber wesentlich kleineren Schutzraum das Europaschutzgebiet weiter aufgewertet werden, so die politisch Verantwortlichen am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Vorarlbergs zuständiger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) sprach von einem „Festtag für den Naturschutz“. Das Projekt zeige, dass Naturräume trotz Nutzungskonflikten erhaltbar seien, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Naturschönheit sei ein Wert an sich. Rico Kellenberger, Präsident der Ortsgemeinde Au, verwies auf die rasche Realisierung des Projekts, man habe nur acht Monate gebraucht. „Wir geben der Natur zwei Jahre Zeit, sich ihren Platz zurückzuholen und sind gespannt, was sich entwickelt“, so Kellenberger. Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) hoffte, dass Naturräume, „die diesen Namen auch verdienen“, mit solchen Projekten für künftige Generationen erhalten bleiben, „über unsere biologischen Grenzen hinaus“.