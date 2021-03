Erstes Bahrain-Training endete mit Verstappen-Bestzeit

Die erste Trainingsbestzeit der neuen Formel-1-Saison hat sich Max Verstappen geholt. Der Niederländer bestätigte am Freitag in Sakhir damit die starken Leistungen mit dem Red Bull bei den Testfahrten an gleicher Stelle vor zwei Wochen. Auf Rang zwei hatte Valtteri Bottas im Mercedes Sekunden 0,298 Sekunden Rückstand, Dritter war Lando Norris im McLaren (+0,503). Titelverteidiger Lewis Hamilton wurde im zweiten „Silberpfeil“ Vierter, Fünfter war Ferrari-Mann Charles Leclerc.