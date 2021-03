Ortsbus wäre für Region St. Johann ein „Meilenstein“

St. Johann i. T. – Weg vom Zweitauto, hin zum Erstauto lautet die Devise in der Region St. Johann: Mit einem eigenen Orts-Regionalbus will man sich einen langjährigen Wunsch erfüllen.

Das Konzept wurde von der Mobilitätskoordinatorin Fides Laiminger und Martin Steinlechner vom Verkehrsplanungsbüro Schlosser in der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Johann vorgestellt. Grundlage war eine Befragung der Bevölkerung in den Gemeinden St. Johann, Oberndorf und Kirchdorf sowie bei den drei Großbetrieben Egger, Steinbacher und dem Bezirkskrankenhaus. Das Konzept muss auch mit den bestehenden Fuß- und Radwegen zusammenpassen und soll dann in das Tarifsystem des Verkehrsverbunds Tirol integriert werden.