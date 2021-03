Testpflicht in Deutschland für Flugreisende ab Dienstag

Alle Flugpassagiere, die vom kommenden Dienstag an nach Deutschland einreisen wollen, müssen vor der Abreise einen negativen Corona-Test vorlegen. Der Beginn werde damit vom ursprünglich geplanten Sonntag verschoben, um mehr Zeit für die Vorbereitung zu geben, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag in Berlin.