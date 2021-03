Nationalrat würdigte Klimavolksbegehren mit Entschließung

Dies wäre, so die Ministerin am Freitag vor dem Plenum, eine „wichtige Etappe in unserer Aufholjagd“. Eine solche sei dringend geboten, habe Österreich doch in den vergangenen 30 Jahren die CO2-Emissionen nicht reduzieren können. Jetzt gebe es „Rückenwind“ durch die Entschließung, die Kernforderungen des Volksbegehrens und viele Ideen aufnehme und das Regierungsprogramm weiter entwickle.