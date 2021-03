Die strikten deutschen Einreisebeschränkungen für das Bundesland Tirol werden am Sonntag wieder aufgehoben. Die Bundesregierung in Berlin hat Tirol nämlich am Freitag von der Liste der Virusvariantengebiete gestrichen. Ebenfalls von der Liste der Virusvariantengebiete entfernt wurden Tschechien und die Slowakei, die Mitte Februar gemeinsam mit Tirol auf diese Liste kamen. Dafür wird Frankreich neu als Hochinzidenzgebiet eingestuft.