Impfstreit im Nationalrat fortgesetzt

Der Streit um die Verantwortung für das eher gemächliche Impftempo in Österreich geht weiter. Die SPÖ bemühte am Freitag Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zu einer „Dringlichen Anfrage“ ins Hohe Haus, um Aufklärung zu erhalten. Dieser wies Vorwürfe aller Art zurück und bestritt, beim Impfen gespart zu haben. Die FPÖ versuchte ihn per Misstrauensantrag um das Amt zu bringen - aber die Oppositionsstimmen reichten dafür nicht aus.