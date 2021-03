Bergungsversuche im Suezkanal sollen Samstag weitergehen

Die Bergungsarbeiten rund um das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff „Ever Given“ sind am späten Freitagabend (Ortszeit) unterbrochen worden und sollen am Samstag wieder aufgenommen werden. Dies bestätigten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Zuletzt wurde versucht, mit Baggern 20.000 Kubikmeter Sand vom Bug des Schiffes zu entfernen und es somit zu befreien. Die 400 Meter lange „Ever Given“ war am Dienstag wegen starker Winde auf Grund gelaufen.