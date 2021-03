Wiener Philharmoniker haben Stardirigent Thielemann gerettet

Es ist also eine echte Premiere, die am Sonntag im Goldenen Saal des Musikvereins stattfinden wird, wenn die beiden Symphonien eingespielt werden - vor leerem Haus. „Das ist unsere Antwort auf die Coronakrise“, zeigte sich Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer am Freitagabend vor Journalisten kämpferisch: „Wir haben einen richtigen Bruckner-Infekt bekommen.“ Und hier habe die pandemiebedingte Schließzeit sogar Vorteile: „Wir sind glücklich, dass wir nun die Zeit haben, das Ganze wirklich ordentlich zu machen.“