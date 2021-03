Royal Albert Hall: Jubiläumsfeiern erst nach Coronasanktion

Die Royal Albert Hall in London will in ihrem Jubiläumsjahr erst nach dem Ende aller Coronasanktionen wieder große Events und Konzerte ausrichten. Es rechne sich nicht, mit abgespeckter Kapazität zu öffnen, sagte der Chef der weltberühmten Veranstaltungshalle, Craig Hassall, der Deutschen Presse-Agentur. „Die meisten Veranstaltungen würden mit einer Kapazität von 1.000 Zuschauern nicht funktionieren, da ihre Durchführung teuer ist.“