Royal Albert Hall: Jubiläumsfeiern erst nach Coronakrise

Die Royal Albert Hall in London will in ihrem Jubiläumsjahr erst nach dem Ende aller Corona-Sanktionen wieder große Events und Konzerte ausrichten. Es rechne sich nicht, mit abgespeckter Kapazität zu öffnen, sagte der Chef der weltberühmten Veranstaltungshalle, Craig Hassall, der Deutschen Presse-Agentur. „Die meisten Veranstaltungen würden mit einer Kapazität von 1.000 Zuschauern nicht funktionieren, da ihre Durchführung teuer ist.“