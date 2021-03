Team-Skifliegen in Planica abgebrochen

Der Skiflug-Teambewerb beim Weltcupfinale in Planica ist am Samstag nach 21 von 36 Springern im ersten Durchgang abgebrochen worden. Davor hatte es bei stark wechselnden Windverhältnissen enorm unterschiedliche Weiten gegeben, so segelte Daniel Huber auf die Höchstweite von 236 m, andere wie Markus Schiffner kamen nicht einmal auf 190. Nach mehreren längeren Unterbrechungen wurde der Bewerb von der Jury schließlich abgebrochen.

Zum Auftakt des Saisonfinales am Donnerstag hatte es einen schweren Sturz von Daniel Andre Tande gegeben. Der Norweger war nach einem harten Aufprall in ein künstliches Koma versetzt worden, am Samstag sollte für den 27-Jährigen im Krankenhaus von Ljubljana das allmähliche Aufwecken aus dem Tiefschlaf erfolgen. „Der Sturz von Tande steckt allen noch in den Knochen“, begründete Deutschlands Cheftrainer Stefan Horngacher den Rückzug seiner Athleten im Teambewerb. Am Sonntag ist zum Abschluss noch ein Einzelbewerb angesetzt.