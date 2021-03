Für Kogler Impfung nur für Olympia-Fixstarter realistisch

Die „Kleine Zeitung“ (Samstag-Ausgabe) fing seine Aussagen zu dieser ÖOC-Forderung am Freitag in Graz ein. Grundsätzlich sei er dem Ansinnen gegenüber aufgeschlossen, aber schnell werde es nicht gehen. Kogler: „Deshalb sehe ich für jene Sportler, die sich noch qualifizieren müssen, kaum eine Möglichkeit. Bei denen, die an Olympia teilnehmen, sollte es sich aber ausgehen.“ Sportler würden auch nur in Regenerationsphasen geimpft werden können, man müsse mit Impffolgen und -reaktionen rechnen.