Iran und China unterzeichnen Kooperationsabkommen

Der Iran und China haben am Samstag ein Kooperationsabkommen über 25 Jahre unterzeichnet. „Unsere Beziehungen zum Iran werden nicht durch die gegenwärtige Situation beeinflusst, sondern sind dauerhaft und strategisch“, zitierten iranische Nachrichtenagenturen Chinas Außenminister Wang Yi. Das iranische Außenministerium nannte das Dokument einen Plan für eine Zusammenarbeit bei Handel, Wirtschaft und Transport „mit einem besondern Fokus auf den Privatsektor beider Seiten“.

Für China ist das Abkommen mit Teheran Teil seiner ehrgeizigen Initiative One Belt, One Road, die an die historischen Handelsrouten der Seidenstraße anknüpft. China ist bereits jetzt der wichtigste Handelspartner des Iran.