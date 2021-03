UNO verhandelt mit China über Besuch in Xinjiang

Die UNO will eine Delegation in die von der unterdrückten Minderheit der Uiguren bewohnte chinesische Region Xinjiang schicken. „Derzeit laufen ernsthafte Verhandlungen zwischen dem Büro der Hochkommissarin (für Menschenrechte) und den chinesischen Behörden“, sagte UNO-Generalsekretär António Guterres am Sonntag in einem Interview mit dem kanadischen Sender CBC. Er hoffe auf eine baldige Einigung, die es Michelle Bachelet erlaube, China ohne Einschränkungen zu besuchen.