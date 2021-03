Neun Orchester für Haydns Passionsmusik vereint

Neun Klangkörper, neun Aufnahmen, sieben letzte Worte und ein Ergebnis: Als „Zeichen der Hoffnung“ haben sich die acht Landesorchester sowie das RSO zusammengetan und die sieben Sätze sowie Vor- und Nachspiel von Joseph Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ untereinander aufgeteilt. Die Abschnitte wurden jeweils in Eigenriege eingespielt und aufgenommen, das daraus entstandene Gesamtwerk ist am Karfreitag (2. April) um 9 Uhr auf ORF III zu sehen.