Mindestens sieben Tote bei Milizen-Angriff in Mosambik

In der seit Tagen von Milizen belagerten Küstenstadt Palma in Mosambik sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Zur Zahl der Verletzten und Vertriebenen machte der Sprecher des Verteidigungsministeriums am Sonntag in der Hauptstadt Maputo keine Angaben. Seit Mittwoch belagern etwa 100 Rebellen, die einer islamistischen Gruppierung mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischen Staat (IS) angehören sollen, die Kleinstadt.