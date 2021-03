Containerschiff „Ever Given“ im Suezkanal schwimmt wieder

Nach einer fast einwöchigen Blockade des Suezkanals schwimmt das auf Grund gelaufene Containerschiff „Ever Given“ wieder. Das 400 Meter lange Schiff sei Montagfrüh in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der Dienstleister Inchcape Shipping mit. Die Kanalbehörde bestätigte den Erfolg bei Facebook. Das Schiffsradar Vesselfinder zeigte die „Ever Given“ wieder als „unterwegs“ an. Der Zeitpunkt der Freigabe der Wasserstraße war aber vorerst unklar.

Der Kurs des Schiffs sei um 80 Prozent geändert worden, hieß es. Das Heck sei 100 Meter vom Ufer entfernt worden. Der Kanaldienstanbieter Leth Agencies schrieb auf Twitter, das Schiff sei „teilweise bewegt worden“, der Bug liege aber immer noch auf Grund. Mit der nächsten Flut gegen 11.30 Uhr (Ortszeit) solle die „Ever Given“ komplett befreit und in die Kanalmitte gebracht werden, teilte Admiral Usama Rabi, Vorsitzender der Kanalbehörde, mit.

Laut Kanalbehörde hatten zehn Schlepper aus vier Richtungen seit dem Morgengrauen zum wiederholten Mal versucht, das gewaltige Schiff zu bewegen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte zuvor bereits angeordnet, die teilweise Entladung von Containern vorzubereiten, falls die Versuche zur Freilegung weiter erfolglos bleiben sollten. Hilfs- und Bergungsteams versuchten mit Schleppern und Baggern seit Tagen, das Schiff eines japanischen Eigentümers zu befreien, das am vergangenen Dienstag auf Grund gelaufen war.

Wann die „Ever Given“ ihre Fahrt in nördlicher Richtung auf dem Weg nach Rotterdam im Kanal fortsetzen kann, war zunächst unklar. Es sei noch „einige Arbeit zu tun“, schrieb das Schiffsradar Marine Traffic auf Twitter. Laut Admiral Rabi soll das Containerschiff am Großen Bittersee am nördlichen Ende des Suezkanals untersucht werden. Zudem sollen Ermittlungen die Ursache für den Unfall klären.