Reutte wählt am 7. April seinen neuen Bürgermeister

Reutte – Morgen Mittwoch, 31. März 2021, endet offiziell die elfjährige Amtszeit von BM Alois Oberer in Reutte, nachdem er zugunsten seines „designierten“ Nachfolgers Günter Salchner zurücktritt. Am 1. April wird VBM Gerfried Breuss die Leitung der Geschäfte im Bezirkshauptort übernehmen. Aber nicht lange, denn schon am Mittwoch, 7. April, ist die nächste Gemeinderatssitzung einberufen. Dort wird es zur Neuwahl des Bürgermeisters kommen. Die Mandatare können, wie berichtet, zwischen (BM-)Liste-Luis-Kandidat GV Salchner und ÖVP-Mann VBM Klaus Schimana wählen. Von Seiten der Liste Luis ist noch nicht entschieden, wer Salchner bei erfolgreicher Wahl als Gemeindevorstand nachfolgen soll. Auch noch nicht, wer für Oberer überhaupt in den Gemeinderat nachrücken wird. Beide Entscheidungen sollen in der Fraktionssitzung einen Tag vor der Gemeinderatssitzung getroffen werden. Baldigst will Salchner auch dem Vorstand der Regionalentwicklung (REA) ein Angebot legen, wie er sich nach seinem Ausscheiden als Geschäftsführer einen gedeihlichen Übergang vorstellt.