Kramer nach sieben Saisonsiegen für Olympia-Winter motiviert

Sara Marita Kramer hat die Skisprung-Saison der Frauen dominiert, auch wenn es im Gesamtweltcup mit Minimal-Rückstand nur zu Rang drei und bei den Weltmeisterschaften zu keiner Einzelmedaille gereicht hat. Abgesehen davon, dass die Salzburgerin trotzdem WM-Gold und -Bronze geholt hat, verzeichnete sie im Weltcup mit sieben Einzelsiegen mehr als alle ihre Konkurrentinnen zusammen. Auftrieb darf Kramer vor allem das Saisonfinish in Russland geben.

Mit beeindruckender Dominanz beherrschte sie die vier Springen der Blue-Bird-Tour, kassierte damit hochverdient ein Preisgeld von 10.000 Schweizer Franken (gut 9.000 Euro). Nach der WM-Abreise prangte nur neben Kramers Namen die Nummer 1, inklusive Qualifikation und Teambewerb. Zum Abschluss auf der Großschanze in Tschaikowski demütigte die 19-Jährige die Konkurrenz richtiggehend, als sie mit 146,5 m den nach ORF-Angaben bisher weitesten Sprung einer Frau im Weltcup stand.

In der Stunde des Triumphs vergaß Kramer aber nicht auf die harten Zeiten des nun zurückliegenden Winters: „Obwohl ich immer gute Leistungen gezeigt habe, war es eine zähe Saison. Ich habe schon ein paar Rückschläge gehabt, die hart waren.“ Der erste Tiefschlag war die Disqualifikation im zweiten dreier Hinzenbach-Bewerbe, schlimmer aber darauffolgend das erzwungene doppelte Nichtantreten auf der Normalschanze in Rasnov in Rumänien wegen einer unklaren Corona-Testlage.