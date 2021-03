Wirbel um Chatprotokolle: Schmid ist längst Belastung für die türkise Familie

Wien – Thomas Schmid ist für den Kanzler längst zur Belastung geworden. Er wurde unter seiner Kanzlerschaft zum Alleinvorstand der Staatsholdung ÖBAG bestellt. Jetzt belegen Chatprotokolle, was lange schon gemunkelt wurde: Die Konstruktion und Ausschreibung wurde von Anfang an auf Schmid abgestimmt. Doch im Büro von Bundeskanzler Sebastian Kurz und im Kabinett des Finanzministers Gernot Blümel (beide ÖVP) gibt man sich zugeknöpft, wenn Anfragen zu Thomas Schmid kommen. Auf die Frage „Ist Schmid noch als Alleinvorstand der Staatsholding tragbar?“ kommt die gleichlautende Antwort: „Das ist Angelegenheit des Aufsichtsrates der ÖBAG,“

Die ÖVP-Spitze wusste, dass sich im Laufe des gestrigen Montags der Aufsichtsrat der Österreichischen Beteiligungs AG zu Wort melden – und keinen Grund erkennen wird, der für die Abberufung ihres Alleinvorstandes spricht. Der Aufsichtsrat der ÖBAG sieht sich von den Verdachtsmomenten gegen Schmid nicht betroffen. Man sei als Unternehmen weder Partei noch Beschuldigter des laufenden Ermittlungsverfahrens. Und: „Aufgrund der Tatsache, dass der Vorstand der ÖBAG als Beschuldigter geführt wird, evaluiert der Aufsichtsrat der ÖBAG laufend den Fortgang der Ermittlungen unter Einbindung externer Rechtsanwälte. Es gibt keine neuen strafrechtlichen Verdachtsmomente und Ermittlungen gegen Thomas Schmid.“ Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gestehe in einem Amtsvermerk zu, dass es keine Verquickung zwischen der Bestellung von Schmid in der ÖBAG und Bestellungen in der CASAG gebe, hieß es weiter in der Stellungnahme. „Daher ist aktuell auch kein wie immer gearteter Handlungsbedarf für den Aufsichtsrat der ÖBAG gegeben.“ Selbstverständlich werde der Fortgang der Ermittlungen „weiterhin genau beobachtet – und rechtlich gewürdigt“.