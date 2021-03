EU-Staaten: Tourismus-Prioritätenliste für „Grünen Pass“

Österreich und zwölf weitere EU-Staaten haben sich auf die Erarbeitung einer „gemeinsamen Prioritätenliste mit klaren Kriterien für den Grünen Pass für den Tourismus“ geeinigt. Diese Liste „soll bis nach Ostern unter den 13 EU-Staaten abgestimmt und der Europäischen Kommission übermittelt werden“, teilte das Tourismusministerium in Wien der APA nach einem virtuellen Treffen der Ressortchefs am Montag mit.

„Der ‚Grüne Pass‘ soll auf jedem Flughafen und in jedem Hotel in Europa gültig und lesbar sein. Die praktikable Umsetzung ist daher entscheidend für den Tourismus“, betonte Köstinger in der Aussendung. Geimpfte, genesene und getestete EU-Bürger sollen „Erleichterungen bei Reisefreiheit in Anspruch nehmen dürfen“.