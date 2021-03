Ermittlungen nach Tod von Mutter und Tochter in Auto

Nach der Auffindung von zwei Toten - einer 29-Jährigen und deren vier Jahre alten Tochter - am Sonntagnachmittag in einem Auto in der Ortschaft Eibesthal der Weinviertler Bezirksstadt Mistelbach dauerten die Ermittlungen an. Gegen den Ex-Partner der Frau liegt laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner kein konkreter Tatverdacht vor. Der 59-Jährige, der sich Sonntagabend in Horn gestellt hatte, befindet sich auf freiem Fuß.