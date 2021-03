Land Niederösterreich errichtet 20 Impfzentren

Das Land Niederösterreich wird 20 Impfzentren errichten. Pro Bezirk soll es eine derartige Einrichtung geben, kündigten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag an. Der Vollbetrieb sei spätestens im Mai geplant. 100.000 Impfungen pro Woche würden angepeilt - je nach Liefermengen des Bundes.

„Wir erwarten in den nächsten Wochen deutlich mehr Impfstofflieferungen, laut Gesundheitsministerium verdreifacht sich die Liefermenge im zweiten Quartal“, betonten Pernkopf und Königsberger-Ludwig. „Zudem hilft uns auch die Verlängerung der Impfintervalle mit mRNA-Vakzinen, Erst-Immunisierungen werden damit rascher möglich. Unser Credo lautet: Jede Dose wird rasch und professionell verimpft. Deswegen werden wir die Schlagkraft jetzt weiter erhöhen.“

Bisher seien in Niederösterreich mehr als 300.000 Impfungen verabreicht worden, am Mittwoch würden weitere 80.000 Termine für Personen ab 65 Jahren zur Verfügung gestellt, erklärten die Landespolitiker. „Damit werden dann knapp 400.000 Menschen in Niederösterreich entweder geimpft sein oder einen Termin für ihre persönliche Corona-Schutzimpfung fixiert haben.“ Das entspreche einem Drittel der impfbaren Bevölkerung im Land.