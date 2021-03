Lockdown in Wien wird verlängert

Die „Osterruhe“ zur Eindämmung der Coronakrise wird in Wien bis 11. April verlängert. Das wird der Bund eigens verordnen, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag im Gespräch mit Journalisten erläuterte. Er habe Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) gebeten, dies zu tun, sagte er. Niederösterreich und das Burgenland wollen die weitere Entwicklung abwarten, der aktuell unterbrochene Ostregion-Gipfel soll noch am Montag fortgesetzt werden.

„Die Situation in den Intensivstationen in den Spitälern ist sehr ernst“, sagte Ludwig. Er habe aber jedoch auch vorgeschlagen, die Osterruhe nicht nur in Wien zu verlängern. „Es wäre wichtig, dass wir solche Maßnahmen über die Bundesländergrenzen hinweg treffen.“ Sämtliche Experten aus dem virologischen Bereich hätten zur Verlängerung geraten. Es habe keinen Sinn länger zuzuwarten, warnte Ludwig: „Es gibt keine Chance, dass sich in den nächsten Tagen grundlegend was ändert.“