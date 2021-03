Österreichs neue U21 schlägt auch Polen 2:0

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam hat am Montag auch das zweite Länderspiel in neuer Formation gewonnen. Zwei Tage nach dem 10:0-Schützenfest gegen Saudi Arabien besiegte die ÖFB-Auswahl des Jahrganges 2000 und jünger Polen in einem Testspiel mit 2:0 (2:0). Junior Adamu erzielte im Rahmen des Trainingslagers in Spanien beide Tore.

Die Polen erwiesen sich wie erwartet als härterer Brocken. Nach einer ausgeglichenen Anfangphase und einer polnischen Großchance schlugen die Österreicher aber nach zwei Freistößen von Tschechien-Legionär Jonas Auer zu. Stoßstürmer Adamu besorgte per Fuß (19.) und Kopf (22.) eine 2:0-Halbzeitführung. Der von Salzburg an St. Gallen verliehene Angreifer hatte schon gegen Saudi-Arabien seine Torgefahr mit einem Treffer unter Beweis gestellt.

Austrias Patrick Wimmer musste zwischenzeitlich behandelt werden und kam in der zweiten Hälfte nicht mehr zum Einsatz. Mit dem relativ starken Wind im Rücken ließ die Auswahl von Werner Gregoritsch in der Defensive kaum etwas zu und hatte selbst auch Möglichkeiten auf die Vorentscheidung. Rapid-Außenverteidiger Lukas Sulzbacher scheiterte mit einer Großchance am polnischen Goalie (59.). Das Finish gehörte den Polen, aber der zur Pause eingewechselte und selten geprüfte FAC-Goalie Belmin Jenciragic war zur Stelle.

„Die Polen waren der erwartet schwere Gegner, der mit dieser Auswahl sicher mit zur Spitze im U21-Bereich Europas gehört“, sagte Gregoritsch. „Der Sieg heute hat auch schon für die Quali gezeigt, dass wir jedem Team gefährlich werden können, wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen.“

Österreichs U21 startet am 8. Juni zu Hause gegen Estland in die EM-Qualifikation. Die weiteren Gegner im Kampf um ein Ticket für die Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien sind Kroatien, Norwegen, Finnland und Aserbaidschan.