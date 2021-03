Slowakischer Finanzminister löst Premier ab

Die slowakische Staatspräsidentin Zuzana Caputova wird am Dienstag den bisherigen Finanzminister Eduard Heger zum neuen Regierungschef ernennen. Das gab Heger am Montag nach einem Gespräch mit dem Staatsoberhaupt bekannt. Unmittelbar davor werde der bisherige Ministerpräsident Igor Matovic seine offizielle Demission einreichen. Heger erklärte, er werde Caputova auch eine Liste der von ihm vorgeschlagenen Minister vorlegen. Er nannte aber keine Einzelheiten.

Matovic hatte am Sonntag auf Druck eines Teils seiner Koalitionspartner angekündigt, als Chef der Vier-Parteien-Regierung zurückzutreten. Der von ihm selbst als Nachfolger vorgeschlagene Heger sei „ein guter Mensch“, dem er voll vertraue.

Heger gehört wie Matovic der Partei „Gewöhnliche Leute und unabhängige Persönlichkeiten“ (Olano) an, der stärksten Kraft in der Koalitionsregierung. Die Regierung war seit März 2020 im Amt. Die Vier-Parteien-Koalition war im Streit um die Corona-Politik in eine schwere Krise geraten. Zahlreiche Minister traten zurück, unter ihnen Außenminister Ivan Korcok und Vizepremier Richard Sulik.