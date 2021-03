Torjäger Aguero verlässt Manchester City

Der argentinische Starstürmer Sergio Aguero wird den designierten englischen Fußball-Meister Manchester City am Saisonende verlassen. Das gab der Club am Montag bekannt. Nach zehn Jahren und 257 Toren in 384 Einsätzen wird der Vertrag des in der jüngeren Vergangenheit oftmals verletzten 32-Jährigen nicht mehr verlängert.