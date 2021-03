Bereits mehr als 500 Tote bei Protesten in Myanmar

Angesichts der brutalen Unterdrückung von Demonstranten in Myanmar sagte Guterres: „Es ist absolut inakzeptabel, Gewalt gegen Menschen von einem derartigen Ausmaß zu sehen, so viele tote Menschen.“ Der UNO-Sicherheitsrat will sich am Mittwoch mit der jüngsten Gewalt gegen Demonstranten beschäftigen. Die Sitzung hinter verschlossenen Türen finde auf Antrag Großbritanniens statt, verlautete aus Diplomatenkreisen in New York. Dabei werde zu Beginn ein Bericht zur Lage in dem südostasiatischen Land von der UNO-Sondergesandten Christine Schraner Burgener erwartet.