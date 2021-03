Bartgeier-Paar im Tiergarten Schönbrunn adoptierte Küken

Auch im Tierreich gibt es Elternliebe ohne Grenzen, wie im Tiergarten Schönbrunn in Wien gerade bewiesen wird: Ein Bartgeier-Pärchen im Zoo hat ein Küken adoptiert. Geschlüpft ist das Kleine am 25. Februar in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee in Niederösterreich. Bei dem Pärchen handelt es sich um erfahrene Eltern, die aber für eigenen Nachwuchs mittlerweile zu alt sind.