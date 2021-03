Grüne legen ÖBAG-Chef Schmid Konsequenzen nahe

„Ich wäre an seiner Stelle schon längst zurückgetreten, um Schaden von den Unternehmen abzuwenden, für die ich verantwortlich bin“, sagte Maurer etwa in den „Salzburger Nachrichten“ (Dienstag-Ausgabe). Die Optik sei „problematisch“, Schmid scheine „mit großer Schamlosigkeit vorgegangen zu sein“. Fast gleichlautend äußerte sich David Stögmüller, grünes Mitglied im Ibiza-Untersuchungsausschuss, in den „Oberösterreichischen Nachrichten“.