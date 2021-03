Bedenken bei neuem Tennisplatz in Nassereith

Nassereith –Mit dem Abriss des alten Hallenbades wird Nassereiths sportliche Landschaft umgekrempelt. Denn am zentralen Grundstück entstehen durchaus begehrte neue Bauplätze und eine Wohnanlage. Im Zuge dieser raumordnerischen Änderung werden auch die Tennisplätze verlegt. Mehrheitlich einigte sich der Gemeinderat nun auf den Standort beim Kletterparkplatz. Dass diese neue Heimstätte für die Ballsportler nicht unumstritten ist, zeigten vier Enthaltungen und zwei dezidierte Neinstimmen. Für die Warner steht fest: Mangels Alternativenprüfung könnte nämlich ein langer Weg bevorstehen.

Dabei hatte Bürgermeister Herbert Kröll seinem Gemeinderat zwei mögliche Grundstücke zur Auswahl vorgelegt: jenes beim Kletterparkplatz, wo ja bereits ein Spielplatz angesiedelt ist, und eines weit draußen im Gewerbegebiet, im südlichen Gemeindegebiet an der Mieminger Straße. „Ich habe mit der Raumordnung gesprochen – die ist gegen eine Verlegung ins Gewerbegebiet“, erklärte dazu Dorfchef Kröll. Am Kletterparkplatz sei man zwar wegen der Lawinengefahr zwischen 1. November und 1. April eingeschränkt, aber „der Verein sagt, der Standort ist ideal“, so Kröll. Immerhin lockt dort die absolute Dorfnähe.