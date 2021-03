Landestheaterchef Reitmeier: „Die Öffnungs-Chance wurde verpasst“

In Frankreich und Italien wurden aus Unmut über den langen Kulturlockdown Theater besetzt. Haben Sie Verständnis für solche Protestmaßnahmen?

Johannes Reitmeier: In Spanien sind schon länger Opern- und Konzerthäuser für das Publikum wieder offen. Das scheint das Corona-Geschehen dort nicht maßgeblich zu beeinflussen. Daran hätten wir uns ein Beispiel nehmen können. Doch in der aktuellen Lage mit stark steigender Inzidenz wäre es eine Verkennung der Realität, die Öffnung von Theatern zu verlangen. Die Chance dazu wurde verpasst, was mich im Nachhinein ärgert. Als man die Skipisten öffnete, hätte man auch den Theatern die Chance geben können zu zeigen, dass die Covid-Präventionskonzepte funktionieren. Durch wissenschaftliche Studien ist das ja längst bewiesen.