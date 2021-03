Schiffsverkehr im Suezkanal wieder angelaufen

Nach tagelanger Blockade durch den quergestellten Riesenfrachter „Ever Given“gibt es im Suezkanal wieder Schiffsbewegung. Zunächst sollen 113 Schiffe ihre Wartepositionen verlassen und den Kanal durchqueren, teilte die Kanalbehörde am Montagabend in Kairo mit. Die ersten Schiffe hätten bereits am frühen Abend Kurs aufgenommen. Es werde „rund um die Uhr“ daran gearbeitet, den Stau von fast 370 Schiffen auf beiden Seiten des Kanals aufzulösen.

Die „Ever Given“ soll nach der Bergung am Großen Bittersee am nördlichen Ende des Suezkanals untersucht werden. Wann sie ihre Fahrt nach Rotterdam fortsetzen kann, war zunächst unklar. Zunächst müsse die Untersuchung des Vorfalls vollständig abgeschlossen werden, so die Kanalbehörde. Der Frachter, der etwa die Größe des Empire State Buildings in New York hat, war am Dienstag vergangener Woche wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen.