Wahlrechtsänderung: Peking verschafft sich mehr Kontrolle in Hongkong

Mit der am Dienstag formal beschlossenen Änderung des Wahlrechts in Hongkong hat Peking den bisher schärfsten Eingriff in den Autonomiestatus der Sonderverwaltungszone vorgenommen. Das neue Wahlrecht zielt auf eine weitere Schwächung der pro-demokratischen Opposition in der Finanzmetropole ab - und dürfte das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ weiter aushöhlen. Denn das neue Wahlrecht hat Folgen für das gesamte politische System Hongkongs.