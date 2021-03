Kein Cordial Cup: Nachwuchsturnier fällt erneut aus

Kirchberg i. T. – Er ist das größte Nachwuchsfußballturnier der Welt und alljährlich der Startschuss in die Sommersaison für die Touristiker um die Hohe Salve. Der Cordial Cup ist damit eine wirtschaftliche Größe in der Region und findet immer am Pfingstwochenende statt.

Das Nachwuchsturnier ist nach den internationalen Wettbewerben wie Hahnenkammrennen, Biathlon-Weltcup und Tennis die größte Veranstaltung in der Region und bringt alljährlich 1,5 Millionen Euro an Wertschöpfung. Über 3000 Spieler und weitere 3000 Begleitpersonen kommen dabei in die Region, dazu kommen über 500 Trainer und Betreuer. Die Personen sind in insgesamt 100 Hotels in zwölf Orten im Bezirk Kitzbühel und zum Teil auch im Bezirk Kufstein untergebracht. (aha)