Tirols erster „Health Hub“: Der Knoten soll Gesundheit fördern

Also Life-Science bedeutet Lebenswissenschaften und meint eine naturwissenschaftliche Forschungsrichtung mit starker interdisziplinärer Ausrichtung. E-Health steht für Electronic Health und ist ein Sammelbegriff für den Einsatz digitaler Technologien. Und ein Hub ist ein Knotenpunkt. So weit, so gut: Das Land investiert 4,5 Millionen Euro in die Errichtung eines „Health Hub“. Der erste seiner Art soll in der Innsbrucker Exlgasse im Westen der Stadt entstehen.

Dort wird der Innviertler Immunologe und Genforscher Josef Penninger mit seinem Team einziehen. Penninger ist in Corona-Zeiten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Er hat ein Medikament für die Behandlung von Covid-Patienten entwickelt. „Studien zeigen, dass Patienten weniger lange beatmet werden müssen und das Medikament gut verträglich ist“, erklärte der Wissenschafter gestern. Er war via Stream von Wien zugeschaltet. Penninger hat in Innsbruck studiert und freut sich, „wieder heimzukommen“. Penninger ist Direktor am Life Science Institute der Universität of British Columbia in Vancouver, Kanada. Er und sein Team haben ein neu gegründetes Unternehmen und sind in der Diabetesforschung tätig.